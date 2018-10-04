Легков пожелал удачи возобновившему карьеру Шипулину

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Российский лыжник Александр Легков высказал свое мнение относительно решения российского биатлониста Антона Шипулина возобновить профессиональную карьеру, сообщает ТАСС.

«Если Антон на такое решился, значит он нашел мотивацию, значит будет стараться доказать, будет стремиться показать результат. Я желаю ему только удачи и буду надеяться, что у него все получится. Да, будет непросто, у него были проблемы со здоровьем, но с такой головой, как у него, возможно все. Я его знаю, он умеет грамотно себя настроить.

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Я свое решение принял. У нас сильнейшая молодежь, и я хотя и тренируюсь каждый день, этой команде могу быть полезен только в качестве поддержки, меня уже на «вы» называют. У нас шикарные ребята, они показывают сумасшедшие результаты, и не хочу сглазить, но у них большое будущее. Если они справятся с внутренними переживаниями, с объемными тренировками, все получится», — уверен Легков.

Ранее Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что продолжает карьеру.