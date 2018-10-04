Правительство Великобритании обвинило Россию в кибератаках на WADA

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Правительство Великобритании обвинило Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает «Советский спорт».

Великобритания считает, что взлом системы WADA в августе 2017 был организован Главным разведывательным управлением (ГРУ). Также указано, что ГРУ могло быть задействовано еще в кибератаках на Демократическую партию США и британскую телевизионную сеть.

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Об этом проинформировал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Он осудил ГРУ за их действия.

«Действия ГРУ являются безрассудными и беспорядочными. Наше послание ясно: вместе с союзниками мы будем разоблачать и реагировать на попытки ГРУ подорвать стабильность», — приводит слова министра «Би-би-си».

Ранее британский журналист в шутку обвинил российских хакеров во влиянии на WADA.