В «Шальке» отметили «настоящее русское гостеприимство» «Локомотива»

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Член совета директоров «Шальке» Петер Петерс отметил, что московский «Локомотив» проявил настоящее русское гостеприимство при организации матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Матч прошел в Москве и завершился победой немецкого клуба со счетом 1:0.

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«Хотелось бы отметить высокую организацию матча Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Российский клуб проявил настоящее русское гостеприимство по отношению не только к команде гостей, но и к болельщикам немецкого клуба.

Кроме того, хотелось бы отметить высокий уровень безопасности на матче, в том числе отсутствие каких-либо неприятных инцидентов с болельщиками», — -заявил Петерс.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» надеется на выход команды в плей-офф Лиги чемпионов.