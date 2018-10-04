В «Шальке» отметили «настоящее русское гостеприимство» «Локомотива»
Член совета директоров «Шальке» Петер Петерс отметил, что московский «Локомотив» проявил настоящее русское гостеприимство при организации матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС.
Матч прошел в Москве и завершился победой немецкого клуба со счетом 1:0.
«Хотелось бы отметить высокую организацию матча Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Российский клуб проявил настоящее русское гостеприимство по отношению не только к команде гостей, но и к болельщикам немецкого клуба.
Кроме того, хотелось бы отметить высокий уровень безопасности на матче, в том числе отсутствие каких-либо неприятных инцидентов с болельщиками», — -заявил Петерс.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» надеется на выход команды в плей-офф Лиги чемпионов.