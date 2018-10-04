Нурмагомедов провел открытую тренировку и высмеял ирландцев
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов провел открытую тренировку и пообщался с болельщиками перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».
Как информирует известный журналист Джим Эдвардс в своем твиттере, мероприятие прошло в Park Theatre в Лас-Вегасе. Россиянина встретили неодобрительным гулом.
«Спасибо за поддержку, братья. Остальным я обещаю, вы полюбите меня через три дня», — ответил Нурмагомедов недовольным фанатам.
Также чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) повздорил с соотечественниками Макгрегора, один из которых назвал его «ничтожеством».
«Эй, ирландцы, что случилось с вашим языком? Почему вы говорите по-английски?», — сказал российский боец в ответ.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 7 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен уничтожить сердце и разум Макгрегора.