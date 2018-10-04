Нурмагомедов провел открытую тренировку и высмеял ирландцев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/11977225/upload-01-pic905-895x505-26051.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов провел открытую тренировку и пообщался с болельщиками перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

Как информирует известный журналист Джим Эдвардс в своем твиттере, мероприятие прошло в Park Theatre в Лас-Вегасе. Россиянина встретили неодобрительным гулом.

Реклама

«Спасибо за поддержку, братья. Остальным я обещаю, вы полюбите меня через три дня», — ответил Нурмагомедов недовольным фанатам.

Также чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) повздорил с соотечественниками Макгрегора, один из которых назвал его «ничтожеством».

«Эй, ирландцы, что случилось с вашим языком? Почему вы говорите по-английски?», — сказал российский боец в ответ.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 7 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов намерен уничтожить сердце и разум Макгрегора.