Макгрегор согласен провести реванш с Мейвезером по правилам бокса

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выразил готовность провести поединок-реванш с Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса, передает «Советский спорт».

В 2017 году Макгрегор потерпел от Мейвезера сокрушительное поражение в бою за специальный титул WBC Money Belt.

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«Я рассматриваю сразу несколько вариантов на будущее. Разумеется, в списке есть и бокс. Меня всегда радовали такие возможности.

Если у Мейвезера хватит смелости выйти против меня в октагоне, то было бы интересно посмотреть, что из этого получится. Но я готов снова встретиться с ним и на боксерском ринге. Если он хочет драться, то давайте сделаем реванш», — цитирует Макгрегора Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Мейвезер объявил о возвращении на ринг.