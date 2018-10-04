Макгрегор согласен провести реванш с Мейвезером по правилам бокса
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выразил готовность провести поединок-реванш с Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса, передает «Советский спорт».
В 2017 году Макгрегор потерпел от Мейвезера сокрушительное поражение в бою за специальный титул WBC Money Belt.
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«Я рассматриваю сразу несколько вариантов на будущее. Разумеется, в списке есть и бокс. Меня всегда радовали такие возможности.
Если у Мейвезера хватит смелости выйти против меня в октагоне, то было бы интересно посмотреть, что из этого получится. Но я готов снова встретиться с ним и на боксерском ринге. Если он хочет драться, то давайте сделаем реванш», — цитирует Макгрегора Boxing News 24.
Ранее сообщалось, что Мейвезер объявил о возвращении на ринг.