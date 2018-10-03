«Интер» одержал волевую победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов
«Интернационале» добился волевой победы над ПСВ в матче группового тура Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счетом 2:1 в пользу миланцев.
Счет в игре открыли хозяева усилиями Пабло Паулино Росарио. «Нерадзурри» ответили голами Раджи Найнгголана и Мауро Икарди.
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Ранее сообщалось, что дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм Хотспур».
Футбол. Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) — «Интернационале» (Милан, Италия) — 1:2
Голы: 1:0 — Росарио, 27; 1:1 — Найнгголан, 44; 1:2 — Икарди, 60.