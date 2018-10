Роналду опроверг обвинения в изнасиловании

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в его адрес об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. По его словам, он не домогался до девушки, передает ТАСС.

«Я категорически отрицаю обвинения, выдвигаемые против меня. Изнасилование — это отвратительное преступление, которое противоречит всем моим принципам. Я собираюсь оправдать свое имя и не буду подогревать в СМИ эту тему, созданную людьми, которые хотят пропиариться за мой счет», — написал Роналду в своем твиттере.

Ранее в СМИ появилось видео с Роналду и обвинившей его в изнасиловании девушкой. На нем видно, как португалец танцует с Майоргой в ночном клубе Лас-Вегаса.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.