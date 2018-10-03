Американский боец UFC ждет двойного нокаута в бое Нурмагомедова с Макгрегором
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон поделился ожиданиями от боя за титул чемпиона организации в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».
«Двойной нокаут. Буду повторять это все время. Я хочу, чтобы эти чуваки нокаутировали друг друга», — приводит слова бойца MMA Junkie.
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Фергюсон заявил, что у него нет фаворита в этом поединке, и он не собирается как-то резко высказывать свои предпочтения. Американец добавил, что необходимо проявить уважение к спортсменам, которые готовятся к бою ради того, чтобы победить в нем.
Ранее сообщалось, что Макгрегор предлагал $10 тысяч за «грязное фото» Хабиба Нурмагомедова.