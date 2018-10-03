Тренер «Спартака» ответил на сравнение команды с ЦСКА

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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на сравнение команды с московским ЦСКА, передает «Советский спорт».

На пресс-конференции специалист ответил, нужно ли его команде брать пример с ЦСКА, который накануне в «Лужниках» обыграл мадридский «Реал» (1:0).

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«Каждая команда играет по своему, у всех свой состав и подход. К любому сопернику нужно подходить исходя из тех игроков, которые есть.

Мои игроки любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться 90 минут. Мы хотим создавать проблемы сопернику», — заявил Каррера.

«Спартак» сыграет с «Вильярреалом» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 4 октября.

Ранее экс-хавбек ЦСКА сравнил армейский клуб и «Спартак».