Тренер «Спартака» ответил на сравнение команды с ЦСКА
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на сравнение команды с московским ЦСКА, передает «Советский спорт».
На пресс-конференции специалист ответил, нужно ли его команде брать пример с ЦСКА, который накануне в «Лужниках» обыграл мадридский «Реал» (1:0).
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«Каждая команда играет по своему, у всех свой состав и подход. К любому сопернику нужно подходить исходя из тех игроков, которые есть.
Мои игроки любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться 90 минут. Мы хотим создавать проблемы сопернику», — заявил Каррера.
«Спартак» сыграет с «Вильярреалом» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 4 октября.