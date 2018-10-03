Экс-хавбек ЦСКА сравнил армейский клуб и «Спартак»

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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сравнил ЦСКА и «Спартак» и объяснил, почему армейский клуб выступает лучше, передает Sport24.

«Многие задаются вопросом, почему в ЦСКА молодые игроки себя проявляют, и команда выигрывает, а «Спартак» с классными игроками наоборот проигрывает.

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Это связано с атмосферой в ЦСКА. Руководство и главный тренер подбирают и покупают игроков и по силе, и по характеру подходящих. Поэтому армейцы всегда на уровне. ЦСКА никогда не выносит сор из избы, в отличие от «Спартака», — заявил Гусев.

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