ЦСКА не сможет подать апелляцию на красную карточку Акинфеева

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Московский ЦСКА не сможет подать апелляцию на красную карточку вратаря Игоря Акинфеева, полученную в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает ТАСС.

Уже в компенсированное время голкипер выразил недовольство тем, что арбитр оставил без внимание эпизод со столкновением в армейской штрафной. За разговоры Акинфеев получил желтую карточку, а через несколько секунд судья показал ему и вторую.

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«ЦСКА не сможет обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче против «Реала». Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй желтой карточки, показав ее другому футболисту», - проинформировали в пресс-службе УЕФА.

Таким образом, Акинфеев точно пропустит выездной матч против итальянской «Ромы».

Ранее исландский форвард ЦСКА рассказал о словах Гончаренко перед выходом на замену.