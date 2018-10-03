Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Сокращение составило 0,1 балла благодаря победе «Бенфики» в матче с АЕКом, который завершился со счетом 3:2 в пользу португальской команды.

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Россия набрала 0,33 балла после того, как столичный ЦСКА на своем поле одолел мадридский «Реал» со счетом 1:0.

При этом стоит отметить, что у России в евросезоне участвует шесть команд, а у Португалии пять. Таким образом, в активе России 46,216 балла, португальцы отстают на 5,3 балла (40,832).

Ранее УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым.