Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Сокращение составило 0,1 балла благодаря победе «Бенфики» в матче с АЕКом, который завершился со счетом 3:2 в пользу португальской команды.
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Россия набрала 0,33 балла после того, как столичный ЦСКА на своем поле одолел мадридский «Реал» со счетом 1:0.
При этом стоит отметить, что у России в евросезоне участвует шесть команд, а у Португалии пять. Таким образом, в активе России 46,216 балла, португальцы отстают на 5,3 балла (40,832).
Ранее УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым.