Фигуристка Медведева заинтриговала «интересной съемкой» с японцами
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о проведении съемок в Японии, передает «Советский спорт».
Спортсменка намекнула на участие в неком проекте, однако не обозначила его суть.
«Снимаем с ребятками кое-что крутое и интересное для моей любимой Японии. Догадываетесь, что? Совсем скоро узнаете», — написала россиянка в своем твиттере.
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18-летняя Медведева известна своей любовью к Японии. Она неоднократно заявляла о том, что является поклонницей японских мультфильмов аниме и японской культуры.
Ранее Медведева призналась, что скучает по России.
Снимаем с ребятами кое-что крутое и интересное �� для моей любимой Японии ���� P.S. Догадываетесь что? �� Совсем скоро узнаете! �� pic.twitter.com/XXGIoKuCyr— Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 2 октября 2018 г.