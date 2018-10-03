Фигуристка Медведева заинтриговала «интересной съемкой» с японцами

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о проведении съемок в Японии, передает «Советский спорт».

Спортсменка намекнула на участие в неком проекте, однако не обозначила его суть.

«Снимаем с ребятками кое-что крутое и интересное для моей любимой Японии. Догадываетесь, что? Совсем скоро узнаете», — написала россиянка в своем твиттере.

Реклама

18-летняя Медведева известна своей любовью к Японии. Она неоднократно заявляла о том, что является поклонницей японских мультфильмов аниме и японской культуры.

Ранее Медведева призналась, что скучает по России.