Фигуристка Медведева заинтриговала «интересной съемкой» с японцами

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о проведении съемок в Японии, передает «Советский спорт».

Спортсменка намекнула на участие в неком проекте, однако не обозначила его суть.

«Снимаем с ребятками кое-что крутое и интересное для моей любимой Японии. Догадываетесь, что? Совсем скоро узнаете», — написала россиянка в своем твиттере.

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18-летняя Медведева известна своей любовью к Японии. Она неоднократно заявляла о том, что является поклонницей японских мультфильмов аниме и японской культуры.

Ранее Медведева призналась, что скучает по России.