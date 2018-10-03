Игроки ЦСКА «радовались как дети» победе над «Реалом»

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Защитник московского ЦСКА Никита Чернов поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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«Радовались как дети, все кричали, была какая-то несвязная речь. Сегодня нам нужно порадоваться, а завтра уже выходить на тренировку, чтобы готовиться. Виктор Гончаренко выходной не дал, работаем по плану», — сказал Чернов.

Ранее сообщалось, что тренер ЦСКА посвятил победу над «Реалом» скончавшемуся главе БАТЭ.