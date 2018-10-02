Головин сыграет за «Монако» в Лиге чемпионов

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Наставник французского «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции перед выездным матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» заверил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле, сообщает «Советский спорт».

«Александр Головин — игрок высокого класса. Он хорошо тренируется на протяжении десяти дней. Он уже провел за нас несколько матчей и сыграет против «Боруссии», — цитирует Жардима пресс-служба монегасков.

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Две команды встретятся в Германии в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее сообщалось, что наставник сборной России Станислав Черчесов рад хорошему физическому состоянию Головина.