Нурмагомедов не понимает, как будет драться «пьяница» и «наркоман» Макгрегор
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал скандальную пресс-конференцию с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».
Во время мероприятия Макгрегор осушил стакан виски и предложил выпить россиянину, однако чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отказался.
«На пресс-конференции он выглядел как пьяница. Это безумие. Очень интересно. Как ты хочешь драться, если пьешь и принимаешь наркотики? Как выстоишь 25 минут? Это не бокс, брат. Я собираюсь быть в контакте все время. Это не бой на дистанции с Нэйтом Диасом, это совершенно другое», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов призвал не обращать внимания на «алкоголика» Макгрегора.