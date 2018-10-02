Нурмагомедов не понимает, как будет драться «пьяница» и «наркоман» Макгрегор

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/11962477/890348-pic905-895x505-25945.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал скандальную пресс-конференцию с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

Во время мероприятия Макгрегор осушил стакан виски и предложил выпить россиянину, однако чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отказался.

Реклама

«На пресс-конференции он выглядел как пьяница. Это безумие. Очень интересно. Как ты хочешь драться, если пьешь и принимаешь наркотики? Как выстоишь 25 минут? Это не бокс, брат. Я собираюсь быть в контакте все время. Это не бой на дистанции с Нэйтом Диасом, это совершенно другое», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов призвал не обращать внимания на «алкоголика» Макгрегора.