Баста оскорбил фанатов «Ростова» из-за обвинений в порче газона

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Известный музыкант Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, ответил критиковавшим его болельщикам футбольного клуба «Ростов», передает региональный интернет-портал rostovgazeta.

Рэпер остался недоволен обвинениями болельщиков в свой адрес из-за порчи газона на стадионе в Ростове-на-Дону, где он провел концерт. По его мнению, фанаты местного клуба являются «лицемерами».

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«Почему вы так не переживаете за «СКА-Ростов», за его судьбу? Ведь он играет на стадионе «Труд». Все у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только «Ростов»? Всех волнует только его судьба.

Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», — сказал артист.

Ранее сообщалось, что Баста отрицает обвинения в порче газона стадиона в Ростове-на-Дону.