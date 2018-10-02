Германия будет равняться на Россию при организации ЧЕ-2024

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В посольстве Германии прокомментировали предстоящий домашний чемпионат Европы по футболу 2024 года, передает ТАСС.

Секретарь посольства ФРГ в России Матиас Рот выразил надежды на то, что немецкие организаторы проведут турнир на одном уровне с чемпионатом мира — 2018, который проходил в России.

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«Надеюсь, что у нас в 2024 году получится так же здорово провести чемпионат Европы, как Россия провела в этом году чемпионат мира, и показать высокий уровень организации, гостеприимства по отношению к людям со всего мира», - заявил секретарь.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в десяти городах Германии.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал Германию «по-настоящему футбольной страной».