Российские волейболистки одержали третью победу на чемпионате мира

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Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Азербайджана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».

Спортсменки из России обыграли азербайджанских волейболисток со счетом 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

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Эта победа стала для россиянок третьей на международном соревновании. Ранее национальная команда удачно завершила матчи с республикой Тринидада и Тобаго (3:0), а также с Таиландом (3:2).

Следующая игра волейболисток состоится 3 октября с командой из Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что во второй раз подряд мужская сборная Польши стала чемпионом мира по волейболу.