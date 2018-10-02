Роналду пообещали нелегкую жизнь в чемпионате Италии

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Легендарный бразильский защитник Кафу поделился мнением об игре нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

По мнению Кафу, португальцу придется нелегко в чемпионате Италии.

«Роналду придется тяжело. Серия А намного сложнее испанской Ла Лиги в плане физического контакта. Однако Роналду остается Роналду. Он является лучшим игроком мира и даст Серии А еще больше звездности», — приводит слова бразильца Goal.

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33-летний Роналду в текущем сезоне провел семь матчей в Серии А, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потеряла очки в третьем подряд матче чемпионата Испании.