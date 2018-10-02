Хоккеистам «Вашингтона» вручили чемпионские перстни

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Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли, сообщает «Советский спорт».

В финале плей-офф НХЛ сезона-2017/18 столичный клуб одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в серии до четырех побед со счетом 4-1. Для «Вашингтона» это первый титул в истории команды, основанной в 1974 году.

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Обладателями чемпионских перстней стали россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» объявил о старте продаж лимитированной серии чемпионских перстнейобъявил о старте продаж лимитированной серии чемпионских перстней в количестве 145 штук, которые практически ничем не отличаются от оригинальных.