Роналду нанял детектива для слежки за обвинившей его в изнасиловании девушкой

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нанял частного детектива, чтобы следить за Кэтрин Майоргой, которая обвинила португальца в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, детектив должен следить за личной жизнью девушки и дискредитировать предполагаемую жертву.

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Майорга обвинила Роналду в изнасиловании 28 сентября. По ее словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. Потерпевшая утверждает, что не сообщала о случившемся столь долго из-за того, что заключила с игроком соглашение о внесудебном решении конфликта, по условиям которого получила $375 тысяч.

Ранее сообщалось, что девушка Роналду публично поддержала футболиста после обвинений в изнасиловании.