В украинском клубе назвали провокацией появление фанатов в футболках с Гитлером

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Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак прокомментировал появление фанатов в футболках с изображением Адольфа Гитлера во время матча десятого тура чемпионата Украины против «Десны».

«Мы считаем, что это провокация и будем обращаться в СБУ. Всех болельщиков, которые были тогда на секторе «Ворсклы», можно разделить на две части — те, кто организовано приехали из Полтавы, и те, кто стихийно пришли, купив билеты.

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Я так понимаю, эти люди — не из тех, кто организовано приехал из Полтавы. Я не понимаю, кто и зачем делает подобное перед матчами Лиги Европы. Мы подключим СБУ, полицию и будем разбираться в пределах регламентных норм. Теперь болельщиков будут тщательнее проверять и стюарды, и служба безопасности клуба», — цитирует Лысака «Полтавщина спорт».

Ранее сообщалось, что кадр с фанатами в этих футболках попал в прямой эфир украинского телевидения.