Книга Хабиба Нурмагомедова выйдет в преддверии боя

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Книга-автобиография российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова выйдет в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

О скором выходе в свет книги обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщил на пресс-конференции в Махачкале отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

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«Книга-биография Хабиба состоит из 285 страниц. Она будет выпущена на днях», - рассказал тренер чемпиона UFC.



Напомним, что ранее посольство США отказалось называть причины того, почему отцу Нурмагомедова не выдали визу.