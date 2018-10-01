Арбитр засчитал свой забитый в ворота мяч

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В матче чемпионата Дагестана между «Киз ДД» и «Манасом» автором одного из забитых мячей стал арбитр встречи, сообщает «Советский спорт».

Когда счет матча был 4:2 в пользу «Киз ДД», арбитр назначил пенальти в ворота этой команды. После удара мяч отлетел и попал в голову к судье, после чего отскочил прямо в ворота.

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Удар оказался достаточно болезненным, судья был вынужден прибегнуть к медицинской помощи. Однако, после того, как пришел в себя, он принял решение засчитать мяч, чем вызвал недовольства футболистов «Киз ДД». После матча судья признался, что чувствует себя не очень хорошо перед командой.

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