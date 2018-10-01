Марадона отпраздновал победу в Мексике танцем
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, возглавивший мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», отпраздновал домашнюю победу над «Универсидад Гвадалахара» танцем в раздевалке, сообщает «Советский спорт».
Видеоролик был опубликован в твиттер-аккаунте аргентинского журналиста Роя Немера. Матч второй по силе мексиканской лиги состоялся 30 сентября и завершился победой подопечных аргентинца со счетом 2:0. Команда Марадоны занимает 9-е место в турнирной таблице.
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Марадона является чемпионом мира 1986 года. На данный момент он также занимает должность почетного президента брестского «Динамо».
Ранее сообщалось, что Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную.
Diego Maradona, ladies and gents. pic.twitter.com/6G2msPCUeH— Roy Nemer (@RoyNemer) 30 сентября 2018 г.