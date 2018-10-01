Акинфеев рассказал о причинах ухода из сборной России
32-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший выступление за сборную России, раскрыл мотивы завершения международной карьеры, сообщает «Советский спорт».
«Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!
Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны.
Россия — вперед!», — приводит слова Акинфеева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Ранее сообщалось, что Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи Лиги наций.