Леброн Джеймс дебютировал в составе «Лейкерс»

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Форвард Леброн Джеймс проводит дебютный матч в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает «Советский спорт».

Трехкратный чемпион лиги вышел в стартовой пятерке на предсезонный матч против «Денвер Наггетс».

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Джеймс перешел в «Лейкерс» в статусе свободного агента летом 2018 года. Прошлый сезон баскетболист провел в «Кливленд Кавальер».

Форвард является трехкратным самым ценным игроком (MVP) финала НБА и четырехкратным MVP регулярного чемпионата НБА.

Ранее сообщалось, что Джеймс снова выступил с критикой президента США Дональда Трампа.