Терри удалил сообщение с отказом от перехода в «Спартак»

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Английский защитник Джон Терри намекнул на возобновление переговоров по поводу возможного перехода в московский «Спартак», сообщает «Советский спорт».

37-летний экс-капитан «Челси» был близок к переходу в столичную команду, однако в последний момент отказался от трансфера, сообщив об этом в своем инстаграме.

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«После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения «Спартака». Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен профессионализмом его сотрудников. Но после обсуждения этого варианта с семьей, мы решили, что пока не пришло время осуществлять этот переход. Удачи, «Спартак», — написал англичанин 12 сентября.

Теперь эта запись пропала из аккаунта Терри.

Ранее сообщалось, что Терри присутствует на матче «Спартак» — «Ростов».