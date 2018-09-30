Названо точное число пострадавших в результате обрушения на стадионе в Испании

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Восемь человек были госпитализированы в результате обрушения ограждения на трибуне стадиона в Эйбаре во время встречи чемпионата Испании между одноименным клубом и «Севильей», сообщает «Советский спорт».

По информации AS, в результате инцидента никто из пострадавших не получил серьезных повреждений.

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Происшествие случилось во время празднования болельщиками второго мяча в ворота хозяев. Встреча седьмого тура чемпионата Испании завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что в из-за обрушения ограждения повреждения получили два человека.