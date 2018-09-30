Сборные Бразилии и Польши встретятся в финале ЧМ-2018 по волейболу
Сборные Бразилии и Польши встретятся в финале чемпионата мира по волейболу, сообщает ТАСС.
Южноамериканская национальная команда обыграла Сербию со счетом 3-0, а действующие чемпионы мира поляки нанесли поражение сборной США — 3-2.
На прошлом мировом первенстве, который прошел в Польше, хозяева тоже встречались с бразильцами в решающей игре.
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Финал пройдет 30 сентября в итальянском Турине.
Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение мужского чемпионата мира по волейболу.