Сборные Бразилии и Польши встретятся в финале ЧМ-2018 по волейболу

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Сборные Бразилии и Польши встретятся в финале чемпионата мира по волейболу, сообщает ТАСС.

Южноамериканская национальная команда обыграла Сербию со счетом 3-0, а действующие чемпионы мира поляки нанесли поражение сборной США — 3-2.

На прошлом мировом первенстве, который прошел в Польше, хозяева тоже встречались с бразильцами в решающей игре.

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Финал пройдет 30 сентября в итальянском Турине.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение мужского чемпионата мира по волейболу.