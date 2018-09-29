Басту обвинили в порче газона стадиона в Ростове-на-Дону

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Известного российского музыканта Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, обвинили в порче газона стадиона «Ростов Арена», сообщает «Советский спорт».

Концерт артиста на «Ростов Арене» должен состояться 29 сентября, несмотря на протесты футбольного клуба «Ростов» и руководства Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Фотографии с видимыми повреждениями газона опубликованы в инстаграме hd7tv.

«Мы очень хорошо относимся к Басте и его творчеству, но.... жаль газон», — гласит подпись под снимками.

Ранее сообщалось, что концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле.