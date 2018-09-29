Загитова: мне не хватало адреналина
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о своем выступлении на турнире в немецком Оберстдорфе, передает «Советский спорт».
16-летняя Загитова стала победительницей соревнований, а также поставила абсолютный мировой рекорд в одиночном катании, набрав 238,45 балла в общей сумме.
Реклама
«Я очень нервничала, но для первого раза я каталась неплохо. Мне не хватало соревнований, не хватало адреналина в обычной жизни», — приводит слова россиянки Golden Skate.
Ранее сообщалось, что Загитова пообещала подумать о четверных прыжках.