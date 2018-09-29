Загитова: мне не хватало адреналина

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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о своем выступлении на турнире в немецком Оберстдорфе, передает «Советский спорт».

16-летняя Загитова стала победительницей соревнований, а также поставила абсолютный мировой рекорд в одиночном катании, набрав 238,45 балла в общей сумме.

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«Я очень нервничала, но для первого раза я каталась неплохо. Мне не хватало соревнований, не хватало адреналина в обычной жизни», — приводит слова россиянки Golden Skate.

Ранее сообщалось, что Загитова пообещала подумать о четверных прыжках.