Игрок «Спартака» рассказал о реакции команды на отстранение Глушакова и Ещенко

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о реакции команды на отстранение хавбека Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко от основного состава клуба, передает «СЭ».

Глушаков и Ещенко были отправлены главным тренером красно-белых Массимо Каррерой в молодежную команду из-за лайка под видеозаписью актера Дмитрия Назарова, критиковавшего наставника «Спартака».

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«Как тему с лайками обсуждала команда? Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову. Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на «Спартак» так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня», — сказал Джикия.

Также лидер столичной команды отметил, что команда пыталась переубедить тренера изменить свое решение.

«Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме и, даже не читая… Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма», — заключил он.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность девушки, с которой Глушакова в бане застала жена.