СМИ: Зидан хочет возглавить самый титулованный клуб Англии
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в работе в английском «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».
«Красные дьяволы» в ближайшее время готовы рассмотреть возможность увольнения нынешнего наставника команды Жозе Моуринью, который испытывает разногласия со своими подопечными.
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По информации The Sun, Зидан очень хочет получить должность португальца и уже начал брать уроки английского.
46-летний француз с 2016 по 2018 год возглавлял «сливочных», с которыми трижды завоевывал Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино может сменить Моуринью на посту наставника «Манчестер Юнайтед».