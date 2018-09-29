Альварес посоветовал фанатам Головкина «лить слезы всю жизнь»

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Мексиканский боксер Сауль Альварес с насмешкой отозвался о фанатах экс-чемпиона мира Геннадия Головкина, передает «Советский спорт».

15 сентября мексиканец решением судей победил казахстанца и отвоевал четыре титула. После этого поклонники Головкина атаковали новоиспеченного чемпиона в социальных сетях.

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«Продолжайте лить слезы всю свою жизнь», — написал Альварес в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Россия хочет организовать третий бой Головкина и Альвареса.