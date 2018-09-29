Тереза Мэй поддержит заявку Великобритании и Ирландии на проведение ЧМ-2030

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Правительство Великобритании готово поддержать совместную заявку с Ирландией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает «Советский спорт».

Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«После чемпионата мира в России Футбольная ассоциация Англии совместно с федерациями Шотландии, Ирландии, Уэльса и Северной Ирландии изучает возможность подачи совместной заявки на право принять ЧМ-2030. Решение о том, претендовать ли на проведение мундиаля, должны принять футбольные федерации. Однако в случае если они пойдут по этому пути, то смогут рассчитывать на полную поддержку правительства», — приводит слова политика AFP.

Ранее сообщалось, что Южная Корея предложит КНДР, Китаю и Японии вместе провести ЧМ-2030.