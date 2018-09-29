Загитова пообещала подумать о четверных прыжках

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Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире в Оберстдорфе, передает «Советский спорт».

16-летняя Загитова стала победительницей турнира, а также поставила абсолютный мировой рекорд в одиночном катании, набрав 238,45 балла в общей сумме.

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«Оцениваю выступление хорошо, но всегда есть куда стремиться, потому что ни одно выступление не может быть идеальным, случаются помарки, недочеты. Нужно более раскрепощено кататься. Думаю, со временем это придет.

В новом сезоне постараюсь показывать уверенное катание и кататься в свое удовольствие. Сейчас для меня главное — чисто катать программы. О четверных прыжках я подумаю», — приводит слова Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее сообщалось, что Загитова высказалась о новом образе из «Призрака Оперы».