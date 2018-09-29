Роналду на русском языке обратился к жителям России

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к жителям России во время трансляции в своем инстаграме, передает «Советский спорт».

В ходе трансляции форвард увидел комментарий своего подписчика на русском языке в сопровождении эмодзи российского флага. В ответ португалец пожелал россиянам спокойной ночи, произнеся часть своего предложения на русском языке.

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«Россия, давай-давай, моя прекрасная страна, спокойной ночи!» — сказал пятикратный обладатель «Золотого мяча».

33-летний Роналду минувшим летом приезжал в Россию для участия в чемпионате мира — 2018.

Ранее сообщалось, что Роналду провозгласил себя величайшим футболистом в истории.