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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании, передает «Советский спорт».

Роналду ответил на обвинения. которые в его сторону выдвинула жительница США Кэтрин Майорга. По ее словам, Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.

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«Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — заявил португальский футболист во время прямой трансляции, которую он провел в своем инстаграме.

Ранее юристы Роналду ответили на обвинения в изнасиловании.