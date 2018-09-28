Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал обвинения в изнасиловании, передает «Советский спорт».
Роналду ответил на обвинения. которые в его сторону выдвинула жительница США Кэтрин Майорга. По ее словам, Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.
Реклама
«Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — заявил португальский футболист во время прямой трансляции, которую он провел в своем инстаграме.