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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало список запрещенных веществ на 2019 год, сообщает ТАСС.

Информация размещена на официальном сайте организации. Список вступит в силу с 1 января 2019 года.

«WADA радо объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2019 год. Этот список, обновляющийся ежегодно, является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы.

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Каждый год мы рассматриваем список, консультируясь с широким кругом заинтересованных сторон.

Крайне важно, чтобы мы опережали тех, кто стремится обмануть систему, поэтому эксперты рассматривают такие источники, как научные и медицинские исследования, собранные правоохранительными и фармацевтическими компаниями», — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Ранее сообщалось, что решение по делу керлингиста Крушельницкого будет опубликовано к концу октября.