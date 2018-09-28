Фигуристка Загитова установила абсолютный мировой рекорд

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Олимпийская чемпионка Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане российская фигуристка Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании, сообщает ТАСС.

Спортсменка установила рекорды в в произвольной программе и по сумме прокатов на турнире «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе.

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Загитова набрала за произвольную программу 158,50 балла, что в сумме с короткой дало 238,43 балла. Предыдущей мировой рекорд в произвольной программе принадлежал 16-летней японке Рике Кихира (147,37), а в общей сумме рекордсменкой была 14-летняя россиянка Александра Трусова, которая выступает на юниорском уровне (221,44).

Накануне Загитова установила рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла.

Фигуриска стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

Ранее фигуристка Загитова высказалась о новом образе из «Призрака Оперы».