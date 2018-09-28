Тренер «Наполи»: Роналду должен выигрывать «Золотой мяч» каждый год

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал уровень игры нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

«Я рад, что Роналду теперь играет в Италии. Он способен добавить мастерства любой команде. Я думаю, он должен выигрывать «Золотой мяч» каждый год.

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Какие секреты «Наполи» может предложить «Ювентусу»? Сейчас в футболе не осталось никаких секретов. Аллегри — замечательный менеджер. Я нахожусь с ним в хороших отношениях. Но исход матча «Ювентус» — «Наполи» будет завесить от командных действий, а не от противостояния Роналду — Инсинье», — приводит слова специалиста Goal.

«Ювентус» встретится «Наполи» в матче чемпионата Италии в Турине 29 сентября. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее тренер «Атлетико» заявил, что отсутствие Роналду не скажется на игре «Реала».