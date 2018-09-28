Фигуристка Загитова высказалась о новом образе из «Призрака Оперы»

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свой новый образ, в котором она выступает на международном турнире «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе, передает «Советский спорт».

Загитова выступает под музыку из «Призрака оперы». После первого дня соревнований, где спортсменки представляли короткую программу, фигуристка лидирует.

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«Это совершенно другой для меня образ. Сначала я вообще его не понимала. Даже когда посмотрела «Призрак оперы», то душой его не воспринимала, не могла прожить. Но тренеры мне помогали, объясняли, и каждый жест стал осмысленным, не просто поднятая рука, я начала вникать, что это означает.

Мне нравится в этой программе все. Я не привыкла много говорить, что конкретно нравится. Скажу так: мне просто очень нравится фигурное катание. И нравится кататься. Нравится моя программа», — цитирует Загитову Федерация фигурного катания на коньках России.

Ранее Авербух посоветовал не обращать внимание на рекорд Загитовой.