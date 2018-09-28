Игрок «Арсенала» получил наказание за превышение скорости
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован за превышение скорости, сообщает «Советский спорт».
По информации Calciomercato, футболист ехал по улицам столицы Великобритании со скоростью 160 км/ч. Отмечается, что габонец отделался лишь штрафом в размере £1250.
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В нынешнем сезоне чемпионата Англии Обамеянг принял участие в шести матчах, в которых забил два мяча.
Ранее сообщалось, что суд лишил защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди водительских прав на один год и обязал выплатить штраф в размере €3 тысяч.