Игрок «Арсенала» получил наказание за превышение скорости

<img src="//img.gazeta.ru/files3/975/11632975/24e09c-pic905-895x505-47795.jpeg">

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован за превышение скорости, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, футболист ехал по улицам столицы Великобритании со скоростью 160 км/ч. Отмечается, что габонец отделался лишь штрафом в размере £1250.

Реклама

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Обамеянг принял участие в шести матчах, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что суд лишил защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди водительских прав на один год и обязал выплатить штраф в размере €3 тысяч.