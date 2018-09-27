Фигуристка Загитова: для первого раза я откатала неплохо
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире Небельхорн Трофи, где она заняла первое место в короткой программе, передает ТАСС.
27 сентября Загитова установила новый мировой рекорд. Прошлый принадлежал другой российской спортсменке, Александре Трусовой.
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«Я очень нервничала, но для первого раза я откатала неплохо. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни невозможно получить такого адреналина, как здесь», --цитирует спортсменку портал Golden Skate.
Произвольные программы фигуристки представят 28 сентября.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию проката.
Ранее сообщалось, что тренер Тарасова считает выступление Загитовой «хорошим».