Фигуристка Загитова: для первого раза я откатала неплохо

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире Небельхорн Трофи, где она заняла первое место в короткой программе, передает ТАСС.

27 сентября Загитова установила новый мировой рекорд. Прошлый принадлежал другой российской спортсменке, Александре Трусовой.

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«Я очень нервничала, но для первого раза я откатала неплохо. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни невозможно получить такого адреналина, как здесь», --цитирует спортсменку портал Golden Skate.

Произвольные программы фигуристки представят 28 сентября.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию проката.

Ранее сообщалось, что тренер Тарасова считает выступление Загитовой «хорошим».