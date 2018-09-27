УЕФА определил место проведения чемпионата Европы — 2024
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании определил место, в котором пройдет чемпионат Европы по футболу в 2024 году, сообщает «Советский спорт».
Мундиаль в 2024 году пройдет в Германии.
Кроме страны-победительницы на это место претендовала еще и Турция.
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Отмечается, что Германия уже проводила ранее крупные турниры: два чемпионата мира и один чемпионат Европы. При этом у Турции опыт организации подобных событий отсутствует.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что президент «Баварии» считает безответственным проведение Евро-2024 в Турции.