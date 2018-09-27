Бускетс продлил контракт с «Барселоной»
Хавбек сборной Испании и каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс продлил контракт с клубом, пишет «Советский спорт».
Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года. Сообщается также, что сумма отступных за испанца составит €500 млн.
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После продления контракта Бускетс сравнялся по уровню зарплаты с уругвайским нападающим Луисом Суаресом и испанским защитником Жераром Пике.
Ранее Бускетс объяснил поражение от аутсайдера чемпионата Испании.
�� Sergio, blaugrana through 2022-23.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 сентября 2018 г.
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