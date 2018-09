УЕФА введет VAR в следующем сезоне Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении системы видеоповторов (VAR) в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне, пишет «Советский спорт».

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт УЕФА, помимо матчей главного европейского клубного турнира в следующем сезоне, видеоповторы также будут использоваться в матче за Суперкубок УЕФА в 2019 году, в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также в решающих матчах Лиги наций в 2021 году.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков Евро-2020.

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)



It will also be used in:



#SuperCup 2019

@UEFAEURO 2020 final tournament

@EuropaLeague 2020/21

#NationsLeague Finals 2021



More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z