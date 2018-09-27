УЕФА введет VAR в следующем сезоне Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении системы видеоповторов (VAR) в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне, пишет «Советский спорт».

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт УЕФА, помимо матчей главного европейского клубного турнира в следующем сезоне, видеоповторы также будут использоваться в матче за Суперкубок УЕФА в 2019 году, в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также в решающих матчах Лиги наций в 2021 году.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков Евро-2020.