Месси провел 700-й матч за «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси появился на поле в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Леганеса», сообщает «Советский спорт».
Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2, а аргентинцев отыграл полную встречу.
Для капитана сине-гранатовых этот матч стал 700-м в составе «блауграны». Он дебютировал за основную команды «Барселоны» в 2004 году.
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На счету Месси в 700 матчах за каталонскую команду 612 забитых мячей.
Ранее сообщалось, что Месси установил абсолютный рекорд Ла Лиги по количеству матчей.